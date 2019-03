Nå må rosene skjermes

Dette gjelder spesielt roser. Hvis man vil sørge for god blomstring til sommeren, er det viktig at knoppene ikke kommer ut for tidlig.

Nå som snøen sakte forsvinner anbefaler Mellingen å dekke til rosene med granbar for å beskytte dem. Hvis man ikke gjør dette, kan de fryse.

– Dette gjør at skuddene enten dør ut eller at det tar mye lengre tid før de blomstrer.

Bruker man plast for å skjerme plantene, blir det fuktig og tett. Mellingen fraråder derfor å bruke plast om våren.

VÅRSTEMNING: Gartner Geir Mellingen ved Gjennestad gartneri i Vestfold, gleder seg til det begynner å spire for fullt. Foto: Julie Refseth / NRK

Men det er ikke bare rosene som burde dekkes til nå.

– Har du for eksempel en tuja i potte, kan det være frost i jorda. Da kan det være lurt å legge juletreet ditt rundt potten, sier han og presiserer at det ikke må være et plastjuletre.

Han sier at det også er mulig å tine jorda forsiktig opp ved å sette tujaen i skyggen eller å vanne med lunkent vann.

Klargjør hagen

Wenche Hoel Grennes er gartner ved Plantasjen Nøtterøy. Hun anbefaler å klargjøre hagen for sesongen.

– Rake plenen så den får luft er lurt nå, sier hun og legger til at det kan være smart å legge på toppdressjord på plenen.

– Den inneholder næring, sand og gjødsel uten at plenen blir svidd.

Hun anbefaler også å luke og fjerne døde kvister, men at man skal være forsiktig med de staudene som er tildekket.

IKKE RØR HORTENSIAEN: Gartner Wenche Hoel Grennes sier at man skal la Hortensiaen stå urørt frem til juni. Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

– Spesielt Hortensia skal man ikke røre nå. Den ser død ut helt frem til juni, og plutselig så kommer den, sier hun.

Beskjæring

Det er mange ulike meninger om når man bør beskjære busker og trær.

Ifølge dansk forskning oppnår man langt bedre resultater ved å vente med beskjæringen av busker og hagetrær til sommeren.

Mellingen mener det ikke er noe fasitsvar på når man bør beskjære trær, men han oppfordrer folk til å ikke beskjære trær som allerede har fått knopper hvis man ønsker full blomstring.

– Når det gjelder frukttrær, bør man beskjære kirsebær og plommetrær innen utgangen av mars. Hvis man venter til april, er det stor sannsynlighet for at trærne blir skadet.

– Andre frukttrær som eple og pæretrær kan beskjæres når som helst.

Pynter i potter

Trine Sveinung synes det er for tidlig å så og plante for mye ute enda, men hun har kjøpt noen påskeliljer.

FOR KALDT: Trine Sveinung synes det er for kaldt ute til å så, men pynter opp med løkblomster som tåler en frostnatt. Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

– For de tåler en frostnatt, så venter jeg til mai før jeg setter ut i store potter.

Det samme gjelder for Anne Nordhaug. Hun pynter opp med litt stemorsblomster i krukker.

– Vi begynner med krukker, ellers så har jeg en del stauder og roser som kommer av seg selv, så jeg må nok friske dem opp litt etter hvert, avslutter hun.