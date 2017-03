– Vi har allerede svart på rundt 30 000 telefoner om årsavgift i år, sier seniorrådgiver i Skatt Øst, Jan Lie.

Han forteller at de oftest får spørsmål om hva man skal gjøre dersom man har solgt et kjøretøy, men likevel får regning for årsavgift i posten fordi man eide kjøretøyet per 1. januar.

– Da er løsningen å kontakte den du har solgt til, og få til en ordning for hvem som betaler årsavgiften, hvis man har glemt å avtale det, sier Lie.

250 kroner ekstra

FLINKE TIL Å BETALE: Seniorrådgiver i Skatt Øst, Jan Lie, sier at 9 av 10 betaler årsavgiften i tide. Foto: Skatteetaten

I år sendes det ut krav for 70 000 flere kjøretøy enn i fjor, opplyser Skatteetaten. Avgiften utgjør om lag 9 milliarder kroner i inntekter til statskassen. Dersom årsavgiften ikke betales innen 20. mars, må du betale 250 kroner ekstra om du har en bil eller motorsykkel.

– Må man betale mer dersom man betaler på tirsdag?

– Normalt ikke. Vi har noen løpedager, men ikke veldig mange. Så anbefalingen er å få den betalt til 20. mars, sier Lie.

Han mener folk er flinke til å betale årsavgiften, og sier at rundt 90 % ikke betaler i tide.

Siste år med årsavgift

I 2018 erstattes årsavgiften av en trafikkforsikringsavgift som kreves inn av forsikringsselskapene. Den nye avgiften følger forsikringsavtalen på kjøretøyet, og betales dermed samtidig med at man betaler resten av forsikringsavgiften.

Lie fortelle at de også får en del telefoner fra folk som lurer på når bilen må være vraket for at de skal slippe å betale årsavgift.

– Det er ofte noen som skjønner at bilen synger på siste verset. EU-kontrollen venter i april, og man antar at det blir så dyrt at man heller vil vrake bilen. Da slipper man å betale årsavgift hvis bilen er vraket innen 20. mars.