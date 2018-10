Nå må alle hummerteiner ha «råtnetråd»

Det blir dyrere å fly

Regjeringen krever en økt andel miljøvennlig drivstoff på fly i Norge for at det skal bidra til å minske CO₂-utslippet fra luftfarten. Kravet fra regjeringen kommer til å bety økte priser på flybillettene, for bærekraftig biodrivstoff er langt dyrere enn fossilt drivstoff.