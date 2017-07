Mye fyll og bråk i natt

Syv personer er anmeldt etter nattens festligheter i Vestfold i natt. Fire personer er anmeldt for vold og trusler i Sandefjord og Tønsberg. To personer ble anmeldt for å ha kjørt i fylla. Det var også noen som brøt seg inn i en leilighet i Tønsberg samt gjorde skadeverk på en bil uten å stjele noe.