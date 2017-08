Mulvika går til Holmestrand

Re mister kystlinja den har i dag til Holmestrand. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at de 125 innbyggerne i Mulvika grunnkrets ved Holmestrandsfjorden skal tilhøre Holmestrand fra første januar 2020. – Innbyggerne i Mulvika har gitt et tydelig signal om at de ønsker å tilhøre Holmestrand, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.