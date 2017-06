Motsetter seg fengsling

De tre mennene som er tiltalt etter skyting i Larvik natt til tirsdag, fremstilles for varetektsfengsling i dag. Fengslingsmøtene for to av dem er over, mens den tredje fremstilles nå. Ingen av de to hittil har samtykket til varetektsfengsling. De erkjenner ikke straffskyld. Mennene er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette.