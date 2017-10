Mot millionsmell for Brækhus-stevne

VM-kampen til Cecilia Brækhus ligger an til å bli et mareritt for arrangørene. Ifølge VG ligger Oslofjord Convention Center an til å få et underskudd på mellom sju og ni millioner kroner. Administrerende direktør i OCC, Tore Jørgensen, skriver i en e-post til VG at de er i rute og gleder seg til en skikkelig boksekamp lørdag, men ønsker ellers ikke å kommentere saken.