Tirsdag formiddag ble politiet i Sør-Øst politidistrikt varslet om at en stor mobilkran på 100 tonn hadde veltet på en byggeplass på Nordre Jarlsberg Brygge i Sande.

Kranen traff to varebiler og en lastebil på stedet, ifølge politiet.

– Lastebilsjåføren satt i lastebilen da han observerte at kranen var i ferd med å velte. Han panikkrygget for å forsøke å komme unna. Han klarte det, men kranen traff fronten på lastebilen. Heldigvis ble ikke føreren fysisk skadd. Han kom seg ut av lastebilen, sier operasjonsleder Erik Gunnerød.

NRK har snakket med lastebilsjåfør Jan Holt selv. Han sier han var på vei til å rygge da han så kranen komme mot ham.

– Jeg ga full gass på lastebilen og rygget så fort jeg kunne, sier han.

Han forteller videre at han kom seg ut av lastebilen like før kranen traff lastebilen.

– Det føyk jord rundt meg da kranen traff bakken.

– Hadde jeg ikke klart å rygge, hadde jeg fått kranen midt i førerhuset, sier Holt, som egentlig er pensjonist, men var leid inn for dagen av et transportfirma.

Heller ingen andre personer ble fysisk skadd, opplyser politiet.

De ble varslet klokken 08.39 tirsdag, og gjør nå undersøkelser på stedet. Arbeidstilsynet er også varslet og politiet vil avhøre vitner til hendelsen.

STOR: Politiet opplyser at kranen skal veie 100 tonn. Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

– Tar vare på de ansatte

Bedriften Craneway holder på å montere en byggekran på stedet, og har leid inn et firma til å løfte delene. Det er deres to varebiler som ligger under kranen.

Daglig leder Espen Jensen opplyser at alt arbeid er stanset og at stedet er sikret.

– Vi har nå fullt fokus på å ta vare på våre tre ansatte som var til stede, sier han til NRK.

Jensen opplyser videre at de skal prøve å finne ut hva årsaken til velten var.

Driftsleder Borger Pettersen i Mikkelsen Kran og Transport som eier kranen ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.