Mistet lappen

En mann i 40-årene er dømt til 18 dagers fengsel for å ha kjørt i 119 kilometer i timen i en 60-sone i Larvik. Mannen forklarte at han lot bilen trille i en nedoverbakke for å spare batteri på hybridbilen sin. Han må også klare seg uten førerkort de neste 20 månedene.