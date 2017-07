Mistenkt for frihetsberøvelse

To menn i Tjølling i Larvik er pågrepet, mistenkt for frihetsberøvelse og for å ha skadet en mann i 30-årene i natt. Politiinspektør Magnar Pedersen sier de etterforsker saken og skal senere ta stilling til om mennene skal varetektsfengsles.