Mistenker at jente ble dyttet fra vindu – falt fire meter

Politiet fikk melding om hendelsen i Tønsberg like etter midnatt natt til lørdag. Jenta, som er i tenårene, er sendt til sykehus etter fallet. Politiet anslår fallet til å ha vært rundt fire meter.

Politiet sier det er for tidlig å si noe om omstendighetene rundt hendelsen. Det var flere vitner på stedet, noe som førte til at politiet raskt gikk til pågripelse.

– Nødetatene rykket raskt ut. Det var en jente i tenårene som ble funnet på bakken. Hun ble tatt hånd om av ambulansepersonell og kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang.

Videre etterforskning på stedet førte til at vi kom i kontakt med to personer. Hendelsesforløpet fremstår som uklart, men de er mistenkt for å kunne ha noe å gjøre med fallet, sier operasjonsleder Aril Alfheim Sør-Øst politidistrikt til NRK.

De to personene skal ha blitt pågrepet sammen i Tønsberg sentrum. Den ene er i tenårene, den andre er i 20-årene.

Jourhavende jurist Jan Helge Palm i Sør-Øst politidistrikt opplyser til NRK lørdag morgen at politiet ikke har fått snakket med fornærmede eller den mistenkte mannen. Palm beskriver omstendighetene rundt hendelsen som «uklare».

– Det er for tidlig å si noe mer om hendelsesforløpet. Det er to personer vi ønsket å komme i kontakt med, og de er innbrakt av politiet. Det er for tidlig å si noe mer om hendelsesforløpet før man har avhørt vitner, sier Alfheim.