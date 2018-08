Minst 26 smittet av to sjeldne kjøttetende bakterier

I juli har fem personer blitt alvorlig syke av en svært sjelden vibriobakterie. Alle skal ha badet med sår eller ha pådratt seg sår under bading i Oslofjorden i fire ulike kommuner; Bærum, Oslo, Moss og Vestby.

I går fikk Folkehelseinstituttet inn en ny rapport om at enda en person har blitt syk etter bading, denne gangen av en ny bakterie i Fredrikstad.

– Den heter Shewanella og det er første gangen vi ser denne bakterien i Norge. Den gir samme symptomer som vibriobakterien. Vi vet at disse bakteriene ofte opptrer sammen i varme somre, sier Hans Blystad, overlege på Folkehelseinstituttet.

Flere syke i Sør-Norge

I tillegg til de alvorlige tilfellene, har det per i dag blitt rapportert om 20 personer som har fått mildere vibrioinfeksjoner. Det viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet som har ønsket å få en oversikt over situasjonen.

De har kun fått inn resultater fra sykehus og laboratorier lokalisert i Sør-Norge. Det er altså størst fare for å bli smittet dersom man bader i Oslofjorden og nedover Telemarkskysten og Sørlandskysten.

– Vi har kartlagt størrelsen på utbruddet for å følge med på dette i fremtiden, og for å ha et sammenligningsgrunnlag. De lettere tilfellene vil ikke ha noe praktisk betydning når det gjelder definisjon av de risikoområdene vi har gått ut med, forklarer Blystad.

Han er ikke overrasket over funnene med tanke på hvor mange som har badet i år. Blystad sier det ikke er farlig å bade, men at det er lurt å følge noen råd ved bading.

Siden Folkehelseinstituttet ikke har pålagt kommunehelsetjenesten å sende inn resultater, betyr det at det kan være flere syke.

Vibrio vulnificius Foto: CDC/James Gathany (PHIL #7815), 2005 Ekspandér faktaboks Bakterie som finnes naturlig i sjøvann, og som kan opptre i skandinaviske områder ved badetemperaturer på over 20 grader celsius.

Ved sårinfeksjon kan det skje en rask spredning som kan bli livstruende på kort tid.

Smitter også gjennom inntak av infisert sjømat, særlig østers. Forekommer også ved svelging av sjøvann.

Svært sjelden at norske kystfarvann når så høye temperaturer at bakterien utgjør en helserisiko for badende.

Utgjør vanligvis ingen helserisiko ved bading i vanlige turistområder i utlandet. Kilde: Folkehelseinstituttet

Fire tilfeller i Vestfold

Overlege Øystein Sverdrup ved mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold melder om fire lettere tilfeller i Vestfold siden mai.

– Det har ikke vært lagt inn pasienter med påvist vibrioinfeksjon, men vi har hatt til sammen fire funn av vibriobakterie fra sårprøver og øreprøver. Dette er prøver som er tatt fra fastleger blant annet, sier Sverdrup.

For kommuneoverlege i Færder, Tore Arne Martinsen, er det en ny situasjon.

– Jeg har ikke opplevd et lignende utbrudd av vibriobakterien de siste 15 årene og egentlig aldri i Norge, sier han.

IKKE FARLIG: Mange bader, men det er få som blir alvorlig syke, mener kommuneoverlege i Færder Tore Arne Martinsen. Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

Forskjellen på alvorlige og lettere tilfeller Ekspandér faktaboks Det er viktig å definere hva en alvorlig og en lettere infeksjon er. Pasienter som får feber, blodforgiftning og nedsatt muskulaturmasse er alvorlig syke – og disse har vi hatt fem tilfeller av så langt. Dersom man har et sår som er lettere betent eller en irritasjon i ytre øre, trengs det ofte ikke å behandles og pasienter blir heller ikke lagt inn på sykehuset. Kilde: Folkehelseinstituttet

– Ingen grunn til bekymring

Kommuneoverlegen sier likevel at man ikke bør frykte vibriobakterien. I hvert fall ikke foreløpig.

– Det kommer an på den globale oppvarmingen og hvor varmt det blir i vannet. Det må en viss temperatur til for at det her skal blomstre opp, og jeg tror at vanntemperaturen kommer til å synke fremover, sier Martinsen.

Heller ikke Helge Armann Trolsrud fra Tønsberg, som har holdt på med helårsbading siden 1989, frykter bakteriene i vannet.

– Jeg tenker ikke på det. Hvis jeg skal grue meg til å bade blir mye av moroa borte. Det er selvfølgelig viktig å passe på seg selv ved å bruke plaster på sår og dusje når man kommer hjem.