Millionregning etter varslersak

Varslersaken i Sandefjord kostet kommunen over 3,6 millioner kroner i advokathonorarer. Det viser en oversikt fra kommunen. Bakgrunnen for saken var at kommuneadvokaten varslet om at rådmannen ikke fulgte opp politiske vedtak. Ordfører Bjørn Ole Gleditsch sier at kommunen har lært mye av prosessen.