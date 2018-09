Mener sjåfør løy om baby

– Han som kjørte bilen og andre i familien mente at en baby ikke var involvert. Men vi har funnet, via kolleger i Sverige og Oslo, fram til en guttebaby som vi mener var med i bilen, sier politistasjonssjef Brian Jacobsen i Sandefjord.

Etter ulykken onsdag 12. september ble sjåføren og to barn sendt til sykehus med lettere skader da bilen de satt i kjørte ut og havnet på taket. Campingvognen ble smadret. Et vitne fortalte til NRK at han stoppet og fryktet det verste da han gikk bort til bilen. Men ut gjennom bakruta fikk han en tilsynelatende uskadd baby i armene.

Han gikk ut fra at babyen ble sendt med ambulansen til sykehuset, men ifølge Sykehuset i Vestfold ble kun en mann og to jenter lagt inn med lettere skader etter ulykken. Vitnet fortalte også at babyen ble overtatt av en kvinne på stedet.

– Gutten er nå undersøkt, responderer bra på mange måter og ser ut til å ha det bra, sier Jacobsen.

Tror på vitner

Politiet er ikke er ferdig med etterforskningen, men stoler på vitner som har fortalt at babyen var med i bilen.

– Vår bekymring gikk på at vitner fortalte at det var en baby i bilen. Det var mistenkelig da de involverte i ulykken sa at det ikke var det, sier Jacobsen.

Han sier at mannen tidligere er straffet for å ha kjørt med usikrede barn i bil og at politiets teori er at han ville unngå at politiet skulle ha fokus på dette.

– Men det er foreløpig bare en spekulasjon, vi har ikke konkludert med dette.

Var i familie

Dermed mener politiet at fire personer satt i ulykkesbilen. Ifølge politiet var de i familie, men vil ikke si på hvilken måte.

– Var sjåføren faren til babyen?

– Det tror vi ikke, men de hadde en relasjon, sier han.

Sjåføren er foreløpig siktet for å ha vært uaktsom i trafikken. Han erkjenner ikke straffskyld, ifølge politiet.