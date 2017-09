Mener påstander er uriktige

Larvik kommune avviser påstander om at hjemmetjenesten har forlatt en kvinne som lå blødende og forslått på et gulv. I et Facebook-innlegg, som er sett av flere tusen personer i løpet av helgen, skriver pårørende at en 87 år gammel kvinne ble overlatt til seg selv etter at hun falt og brakk lårhalsen i omsorgsleiligheten sin.