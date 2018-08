Mener kommunen skal ta regningen for bilvasken

Marianne Brekke skulle kjøre barnebarn til Holtegrenda barnehage i Sandefjord, men underveis ble hun omdirigert av en mann som sa at hun måtte kjøre en annen vei for å komme frem.

Det viste seg at hun kom inn på en vei der det var delvis asfaltert i begge kjøreretninger. Da hun kom frem til barnehagen, så hun at kjøreturen hadde satt merker.

– Det var jo lett å se siden jeg har en lys beige bil. Og da jeg dro fingeren over, satt det så fast at jeg skjønte at dette ikke ville gå vekk med en vanlig såpevask.

Noen av de ansatte i barnehagen kommenterte også flekkene, og det ble antydet at det kunne dreie seg om en type lim som brukes i asfalt.

Misfornøyd med kommunalt svar

Det er kommunen som har ansvaret for asfalteringen på denne veien, og Brekke tok kontakt for å fortelle hva hun hadde opplevd.

– Jeg fant ut at det var best å si fra, for det er ikke bare meg dette gjelder. Det er mange som kjører på den veien.

I Sandefjord kommune fikk hun kontakt med en ansatt som kunne bekrefte at de sto for asfalteringen, og at det trolig var asfaltlim hun hadde fått på bilen. Men Brekke sier hun var mindre fornøyd da den ansatte antydet at hun hadde kjørt for fort, og svaret hun forteller at hun fikk da hun sa at hun ville sende regningen for bilvasken til kommunen.

– Da fikk jeg til svar at «du kan jo prøve og se hva du oppnår med det».

Skal undersøke saken

Kommunalteknisk sjef Arne Johnsen anbefaler at folk sender skriftlig henvendelse til kommunen ved hendelser som de mener kommunen har del i. Foto: Igor Tratkowski / NRK

Kommunalteknisk sjef Arne Johnsen i Sandefjord kommune kjente ikke detaljene i saken da NRK snakket med ham, men sier det er uheldig at Marianne Brekke føler at hun har fått et dårlig svar. Han vil gå videre med saken.

– Vi har satt bort asfalteringen til en underentreprenør, så jeg skal undersøke dette med dem og se om det kan ha vært noen avvik her.

– Kommer dere til å betale rengjøringen av den eller de bilene som har fått asfaltlim på karosseriet?

– Det er litt avhengig av hva som har skjedd. I utgangspunktet er det jo slik at vi er erstatningspliktige hvis kommunen har vært uaktsom eller har gjort noe feil.

– Send inn krav

Johnsen oppfordrer både Marianne Brekke og eventuelt andre bilister som har opplevd det samme om å dokumentere det som har skjedd og sende inn et krav til kommunen.

– Så vil vi behandle kravene på vanlig måte og undersøke om dette er kommunens ansvar eller for eksempel at ansvaret ligger hos underentreprenøren som vi har leid inn. Deretter vil bilistene få et svar relativt raskt.