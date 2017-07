Mener fraværsgrensen har svakheter

– Det er ikke rakettforskning å skjønne at oppmøtet går opp når konsekvensen av å være syk hjemme er å sette fremtiden sin på spill. Det sier leder for elevorganisasjonen i Vestfold, Julie Barikmo. I går ble det kjent at fraværet på videregående skoler har gått ned som følge av fraværsregelen. Politisk nestleder i elevorganisasjonen, Haakon Lindemann Andressen synes det er fint at fraværet har gått ned, men sier at de også ser at motivasjonen hos eleven har gått ned.