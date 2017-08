Mener dieselbileiere ikke har noe å frykte

Akkurat nå er det nesten dobbelt så mange dieselbiler som bensinbiler til salgs på nettstedet Finn.no.

Leif Arild Pedersen har forsøkt å selge bilen sin i et halvt år. Han er ikke bekymret for at det skal bli vanskeligere etter avsløringene og debatten den siste tiden.

– Det er en ganske moderne bil som forurenser miljøet veldig lite. Bilen har mye utstyr og er derfor kanskje ikke veldig ettertraktet av den store massen. Den er mest egnet for spesielt interesserte

– Ikke risikabelt

For bare noen år siden var dieselbil det alle skulle ha. Regjeringen oppfordret folk til å kjøpe dieselbiler i 2006 og salget ble doblet på få år. Men dagens politikk og miljøforskning har snudd seg vekk fra dieselkjøretøyet på grunn av den helseskadelige gassen nitrogendioksid (NO2) dieselbilene produserer.

Under krisemøte om dieselbilens fremtid i forrige uke i Berlin, kom det blant annet frem at flere store tyske bilprodusenter har kamuflert forurensende utslipp på sine biler. Som følge av dette må 5,3 millioner biler på verksted for oppgradering av programvare.

Kommunikasjonssjef Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund sier at forbrukerne som sitter på en dieselbil ikke har noe å bekymre seg for.

– Det er overhodet ikke risikabelt å ha en dieselbil. Vi har god kontakt med bransjen og har ikke fått noen tilbakemeldinger på dramatiske prisfall eller verdifall på brukte dieselbiler.

STATEN HAR SKYLDA: Steinsland tror den store økningen av antall brukte dieselbiler på Finn.no skyldes politikernes diesel-oppfordring i starten av 2000-tallet. Foto: NBF

Les også: Snart kjører annenhver nye norske bil fossilfritt

Anbefaler bil med bensinmotor

NRK har vært i kontakt med flere bilforhandlere i Vestfold som sier at de ikke har noen problemer med salg av dieselbiler.

– Men det kan være snakk om andre forhold i storbyer, for eksempel i Oslo, enn i mindre tettbebygde områder, sier salgssjef Fredrik Sandland i Tønsberg Auto AS.

Les også: Dieselforbud i Oslo

Likevel viser bedriftens salgstall en dramatisk forskjell. Av nybilsalget står bare fem prosent for salget av bil med dieselmotor.

– Det henger med at vi anbefaler våre kunder biler ut ifra kjøremønsteret deres og ikke ut ifra miljøhensyn, sier Sandland.

Han oppfordrer forbrukeren til å tenke selv.

LANGKJØRING: Salgssjef Fredrik Sandland i Tønsberg Auto sier at det kan være lurt å gå for en dieselbil dersom man skal kjøre mer enn 15.000 km per år. Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

– Hver enkelt kjøper bør kjøpe en bil som passer til sine behov. Det er så uforutsigbart hva myndighetene vil gjøre, så man bør tenke på hva som passer i den situasjonen man er i for de neste to til tre årene.

Les også: Hver tredje dieselbil borte fra veiene i dag

– Fortsatt god grunn til å kjøpe dieselbil

Kommunikasjonssjef Steinsland i Norges Bilbransjeforbund sier at det er mange gode grunner til å kjøpe diesel, blant annet fordi denne type bil har mindre CO₂-utslipp enn en bensinbil.

– I tillegg har de nye dieselbilene et veldig godt rensesystem, som gjør at miljøproblemet kommer til å bli mindre og mindre med årene som kommer på grunn av den nye teknologien, særlig på de tyngre bilene, sier Steinsland.

– Hvordan kommer bilbransjens fremtid til å se ut, tror du?

– Det er klart at det man har sett vedrørende diesel-jukset, har vist behovet for en bedre europeisk utslippstest. Det er veldig bra at den kommer, for den vil ha en konsekvens for hvilke motorer som vil bli produsert. Nå er det veldig mye fokus på elektriske biler og nullutslippsbiler og vi ser at det er helt åpenbart at det vil gå mot salget av nullutslippsbiler innen 2025.