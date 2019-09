Vestfold fylkeskommune bytter ut plast med bambus langs veiene for å spare miljøet.

Det har de bestemt etter at Statens vegvesen gjennomførte et prøveprosjekt i Vestfold i fjor. Noen utvalgte fylkesveier fikk brøytestikker i bambus i stedet for plast.

Prøveprosjektet ble igangsatt etter at Miljøpartiet De Grønne anklaget Statens vegvesen for å drive med «miljøkriminalitet satt i system» ved å sette ut plastbrøytestikker langs veiene.

BRED POLITISK ENIGHET: Hans Hilding Hønsvall sier det er bred politisk enighet i Vestfold fylkeskommune om å bytte ut plast med bambus for å spare miljøet. Foto: nordsveenfoto.no

Å skifte fra plast til bambus i brøytestikkene vil medføre en årlig ekstrakostnad på 600 000 kroner for fylkeskommunen, ifølge Hans Hilding Hønsvall. Han er leder for hovedutvalget for samferdsel i Vestfold fylkeskommune.

– Både i havet og naturen ellers er mikroplast et problem som vi må ta på ramme alvor. Da er 600 000 kroner i året ikke en høy pris å betale, sier han.

Mener bambusbrøytestikker kan true pandaen

Frps statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold, er enig i at plast i naturen er et problem. Han er imidlertid ikke enig i at bambus nødvendigvis er løsningen.

– Vi jobber med å finne mer miljøvennlige plastløsninger. Samtidig sørger man for at brøytestikkene ikke havner i naturen.

MÅ SE PÅ ALTERNATIVER: Bambus er ikke nødvendigvis løsningen da den er maten til den utrydningstruede pandaen, ifølge statssekretæren Tommy Skjervold i SD. Foto: Olav Heggø / FotoVisjon AS

– Men er ikke plast uansett plast når det havner i naturen?

– Plast er plast uansett og bambus er fortsatt maten til pandaen som er en utrydningstruet art, så det finnes ulemper ved begge alternativene.

– Ikke pandamat

Det stemmer ikke, ifølge Ivar Opås. Han er daglig leder i Våler Vekst AS, som er en av de største leverandørene av brøytestikk i Norge.

De har importert bambus i 20 år, og har besøkt produsentene i Kina 12 ganger for å forsikre seg om at pandaene ikke lider av bambuseksporten til Norge.

– Når jeg spør kineserne om bambusen vi importerer er maten til pandaen, bare smiler de av meg og forsikrer om at dette ikke er fôret til pandaen.

Det er et lite område i Kina hvor bambusen har de kvalitetene som trengs i brøytestikkene, og der bor det ingen pandaer, sier Opås.

Fortsatt ikke overbevist

Skjervold synes det er flott at Våler Vekst AS har gjort et så bra grunnarbeid, men han vil fortsatt ikke helt slippe tanken på at dette er pandamat.

– Hvorvidt den bambusen som nå skal brukes langs veien ellers ville gått i magen på en panda, skal ikke jeg påstå. Men det er et faktum at pandaen spiser bambus, så den påstanden står seg.

Skjervold mener plast kan være et godt alternativ til bambus, så lenge det blir funnet og plukket opp igjen.

Andre alternativer

Skjervold synes det er positivt hvordan Vestfold fylkeskommune har funnet sin måte å løse plastforsøplingen langs veiene. Staten på sin side har pilotprosjekter for å se på andre løsninger, som for eksempel miljøvennlig plast, ifølge Skjervold.

– Burde ikke Staten gå foran som et godt eksempel og bytte ut plast med bambus langs veiene?

– Staten går foran som et godt eksempel nettopp ved å prøve å finne andre alternativer og teste dem ut, sier Skjervold.

Han anslår at resultatene fra statens pilotprosjekter til bærekraftig brøytestikker vil ligge klart på bordet om et par år.