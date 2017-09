MDG støtter AP i Færder

Miljøpartiet i nye Færder kommune har bestemt seg for at de vil støtte Arbeiderpartiet og Jon Sannes Andersen som ordfører. – Det er uaktuelt for oss å støtte Frp og det samme med Høyre. I den perioden vi har sittet i kommunestyret på Nøtterøy har vi kun stemt sammen med Høyre en gang, sier Patrick Gudmundsen til Tønsbergs Blad.