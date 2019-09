Mattilsynet stenger landets største fasan- og rapphønsfarm

Oppdrett av fasan og rapphøns har vært noe omstridt de siste årene. Blant annet etter at flere fortalte NRK om fugler som døde av sult og kulde i løpet av vinteren.

Fuglene var satt ut i naturen av hundeklubber for å trene hundene.

Mattilsynet dro på tilsyn hos Vestfold fuglehundklubb i Kvelde, i oktober i fjor. Klubben er den største produsenten av fasan og rapphøns som blir solgt i Norge. Minst 5000 fugler blir hvert år klekket.

Tilsynet ga fuglehundklubben strykkarakter for sin oppdrett.

Flere forhold

Mattilsynet pekte på en rekke forhold:

Fuglene gikk i søle. Innhegningen med netting gjorde faren for smitte fra vill fugl stor.

Det var ikke tilgang til varmt og kaldt vann til vask av hender, klær, eller utstyr.

De som jobbet der brukte ikke overtrekksklær, og det manglet skriftlige hygienerutiner.

Etter dette foreslo klubben en del utbedringer. Samtidig klaget klubben på at den ikke ble sertifisert.

Mattilsynet region øst avslo klagen. Nå har også Mattilsynet sentralt kommet til samme konklusjon.

FARM: Dette er farmen til Vestfold fuglehundklubb. Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

– Mangelfullt

For Mattilsynet er det viktig at fuglene ikke tar med seg sykdommer når de blir solgt og satt ut i naturen. Tilsynet peker på at smitten kan komme med vill fugl slik det er i dag.

Samtidig gjør jordgulv og mye treverk det vanskelig å desinfisere anlegget om fuglene skulle bli syke.

Klubben jobber nå med å finne en løsning. Leder Thore Langerud sier de kan fortsette med inntil 100 fugler. Han sier de føler Mattilsynet mangler informasjon om fasan og rapphøns. Vedtaket er gjort på mangelfullt grunnlag, ifølge ham.

Problemet blir å få tak i fugler

Leder i Fuglehundenes forbund, FKF, Hans Einar Enoksen ser nå to muligheter. Enten må klubben gjøre som Mattilsynet har sagt, eller så må klubben avvikle.

Problemet oppstår når hundene skal konkurrere. Da trenger de fugler å lete etter.

Alternativet til å kjøpe fugler i Vestfold er å importere, men tollsatsen for fugler er svært høy og det gjør fuglene veldig kostbare.

Enoksen mener at dersom kostnadene blir for store må klubbene vurdere om det er grunnlag for å drive videre med dette.

– Det vi er helt klar på er at retningslinjer og lover skal følges, sier Enoksen.