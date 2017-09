Maten skiller barnehagene

I barnehagen Espira Baggerødbanen i Horten går kjøttpudding med erter, blomkål, poteter og soppsaus ned på høykant. Her får 162 barn i åtte avdelinger servert tre måltider om dagen.

– Foreldrene her er superfornøyde, forteller styrer Merete Dyblie. De trenger ikke ha med noe mat til barna.

Fornøyde foreldre

Da barnehagen åpnet for to år siden, ble Rita Larsen ansatt som kokk i en 100 prosent stilling. Foreldrene her betaler 400 kroner i måneden for at barna skal få frokost, lunsj og mellommåltid hver dag i barnehagen. Fire dager i uka er det varmmat i lunsjen.

RYDDER: Etter maten må alle barna, bortsett fra de aller minste, rydde opp tallerkener og bestikk. Foto: Helena Rønning / NRK

I de kommunale barnehagene i Horten koster maten 300 kroner i måneden, og der får barna ett eller to måltider om dagen. Varmmat får de kanskje en gang i uka, avhengig av hvilken barnehage de går i.

KOKK: Rita Larsen stortrives i jobben som kokk for 162 barn. Foto: Helena Rønning / NRK

Maten utgjør forskjellen

Foreldre i Norge er jevnt over godt fornøyd med barnehagetilbudet. Uavhengig om barna er i privat eller kommunal barnehage. Det viser tall fra Innbyggerundersøkelsen 2017 gjort av Direktoratet for forvaltning og IKT.

I den samme undersøkelsen går det fram at foreldre som har barn i private barnehager er vesentlig mer fornøyde med mattilbudet barna får, enn foreldre som har barn i offentlige barnehager.

Det er mattilbudet som skiller offentlige og private barnehager mest i foreldreundersøkelser.

STYRER: Merete Dyblie er styrer i Espira Baggerødbanen barnehage. – Barna her må smake på all maten, og det er ikke alle som spiser alt med en gang, men etter hvert spiser alle det de får servert. Foto: Helena Rønning / NRK

Tall fra Innbyggerundersøkelsen 2017 gjort for Direktoratet for IKT og forvaltning viser det. Også tall fra EPSI viser det samme. Private barnehagers landsforbund har sammenstilt noen av tallene fra Innbyggerundersøkelsen, som du kan se her.

Opptatt av mat i kommunale barnehager

Barnehagesjef Hanne Bakke i Horten kommune sier hun ikke har noen indikasjoner på at foreldre i private barnehager er mer fornøyde med maten enn i kommunale.

Hun sier de er opptatt av å servere sunn mat i de kommunale barnehagene og at de følger en kostholdsplan. I en kommunal barnehage har de også en kokk.

Mange kutter mattilbudet

Lærer og matinspirator Anne Wang Nilsen har vært innom mange barnehager blant annet i regi av det nasjonale kostholdsprogrammet Fiskessprell.

GAP: Anne Wang-Nilsen er lærer og matinspirator. Hun mener at mat og matkultur er et forsømt område i særlig i kommunale barnehager. Foto: Helena Rønning / NRK

– Noen kommunale barnehager får det til, men den beste matserveringen jeg har erfart i hele min tid, er i den private sektoren.

Hun har sett at flere kommuner, som (tidligere) Stokke og Tønsberg, har kuttet i tilbudet til barna.

– Barn står ikke opp for seg selv, og de ansatte i barnehager er lojale mot arbeidsgiver. I tillegg er mange barnehager skåret til beinet på bemanning, så det er ingen som protesterer.

Les også: 50 kroner ekstra gir varm mat nesten hver dag

I den nye rammeplanen for barnehager som gjelder fra 1. august 2017, er mat løftet opp i et eget fagområde. Der heter det blant annet at barna skal igjennom deltakelse i matlaging, få mer kunnskap om matproduksjon og om matens betydning for helsa.