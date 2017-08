Marinemusikken nominert til pris

Marinemusikken kan få en internasjonal publikumspris for forestillingen Planetene. I september blir det klart om YAM-awards for årets beste konsert for barn og unge går til Marinemusikken. YAM-awards arrangeres av JM Internasjonal som er verdens største organisasjon for musikk for barn og unge.