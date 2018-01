Meldingen om fallulykken ved turområdet på Torstrand kom like før klokka 12 søndag formiddag. Mannen ble funnet av en privatperson i nabolaget som var ute for å måke snø.

Det ble først meldt at mannen var alvorlig skadd, før politiet kom med oppdatert informasjon en halv time senere.

– Mannen er erklært død. Så langt tyder dette på en ulykke, sier operasjonsleder Roger Aaser til NRK.

– Hvordan har ulykken skjedd?

– Vi trodde først det var en fallulykke fra et hus, men det var fra et fjell eller skråning, sier Aaser.

Søndag ettermiddag forteller politiet at pårørende er varslet. Mannen vil også bli obdusert.

– Her er det vurdert at det skal være en obduksjon for å fastslå dødsårsaken, opplyser operasjonsleder Martin Knudsen.

Han understreker at politiet ikke har mistanke om at det har skjedd noe kriminelt.