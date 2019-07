Mannen som var tiltalt for overfallsvoldtekt på Sem i Tønsberg, er i Vestfold tingrett dømt til sju års ubetinget fengsel. Han er også dømt til å betale fornærmede 250.000 kroner i oppreisningserstatning.

Mannens forsvarer, advokat Robert Wagner, opplyser at han foreløpig ikke har snakket med sin klient.

Wagner sier til NRK at han mener dommen er for streng i forhold til gjeldende praksis, og at den kommer til å bli anket. Han ønsker ikke å kommentere saken utover dette.

DNA-funn

Det var i 21.30-tiden søndag 24. mars at en kvinne i 30-årene ble overfalt og voldtatt i et boligområde på Sem utenfor Tønsberg.

Kvinnen trillet på en barnevogn ved Olav Digres vei. Hun ble tatt kvelertak på og truet med et skrujern, ifølge dommen.

Mandag 1. april ble den 22 år gamle rumenske statsborgeren pågrepet, siktet for voldtekten etter DNA-funn. Rettssaken mot ham startet i Tønsberg tinghus torsdag forrige uke, drøye tre måneder etter at hendelsen skjedde. Mannen erkjente seg da skyldig.

Han nektet først å forklare seg for politiet, men innrømmet forholdet da han ble gjort kjent med DNA-funnet, ifølge dommen.

Tidligere har mannens forsvarer opplyst til NRK at hans klient ikke kan forstå at han har gjort noe sånt, og at mannen ikke husker hele hendelsen.

22-åringen var også tiltalt for å ha brukt kokain før voldtekten skjedde, og for å ha kjøpt seksuelle tjenester via et nettsted ved tre anledninger.

– Fornøyd med resultatet

I retten ba aktor om seks år og tre måneders ubetinget fengsel for mannen. Tingretten kom altså frem til en strengere straff – sju års fengsel.

– Hun er helt opplagt fornøyd med at hennes versjon ble lagt til grunn der det var sprikende versjoner av hendelsesforløpet. Ellers er hun fornøyd med resultatet, sier kvinnens bistandsadvokat Torunn Haug til NRK.

– Min klient er også fornøyd med at straffen ble strengere enn det aktor la ned påstand om. Og med resultatet av oppreisningserstatningen, legger Haug til.