Mann døde etter å ha blitt badet i glovarmt vann – gransker om sikring ble overstyrt

– Det er åpenbart noe som har sviktet i rutinene som handler om å kontrollere temperaturen på vannet, sier rådmann i Færder kommune, Toril Eeg.

Fredag ble det kjent at en mann i 50-årene døde etter at han ble badet i altfor varmt vann i en omsorgsbolig i Færder kommune i Vestfold.

– Det var en beboer som skulle bade, og en av de ansatte brukte en personheis for å få mannen ned i badekaret. Vannet var altfor varmt, og mannen fikk en forbrenning, sier rådmannen.

– Hvordan kunne dette skje?

RÅDMANN: Toril Eeg forteller at rutiner skal nå gjennomgås etter den tragiske hendelsen. Foto: Freddy Fagerheim / NRK

– Det skal ikke kunne skje. Dette er helt forferdelig og en hendelse som er helt ubeskrivelig. Mest sannsynlig har ikke temperaturen blitt sjekket, men dette er noe politiet etterforsker så jeg vil ikke spekulere i det.

Ifølge rådmannen eksisterer det en vannsikring som regulerer temperatur på vannkrana i omsorgsboligen, men hun sier at den kan overstyres.

Hun vet ikke om det kan ha skjedd i dette tilfelle.

Hendelsen skjedde forrige søndag, og mannen døde av skadene på torsdag.

Mistenkt for rutinesvikt

Politiet forteller at de er i gang med etterforskning og at de ser på saken som svært alvorlig.

– Vi har gjort undersøkelser ved omsorgsboligen. Videre har vi avhørt vitner og mistenkte. Vi har også innhentet kommunens rutiner og retningslinjer, spesielt opp mot stell og bading av pasienter, sier politiadvokat Nina Magnussen Røed.

Politiet har ennå ikke tatt ut noen siktelse, men kommunen og den ansatte som badet mannen er mistenkt for rutinesvikt.

I løpet av neste uke skal obduksjonsrapporten være klar.

Sjekk av rutiner

– Dette er en forferdelig tragisk hendelse både for vedkommende som var på jobb, for de andre som bor i omsorgsboligene og for de pårørende, sier rådmann Toril Eeg.

Den ansatte som var involvert i hendelsen er tatt ut av tjeneste.

– Nå går kommunen gjennom alt vi har av rutiner når det gjelder temperatur, både på vannkraner og på varmtvannstanker, og hele kvalitetssystemet vårt skal gjennomgås. Vi melder saken til fylkeslegen og ber om et tilsyn.

Pårørende er opprakt

Pasient- og brukerombud i Vestfold, Torunn Grinvoll, som er pårørendes kontaktperson, sier familien har det svært tøft.

– De er i dyp sorg, dypt fortvilet og oppbrakt over det som har skjedd. De sitter igjen med veldig mange spørsmål.

Til uka skal familien i et fellesmøte med kommunen.

– De pårørende skal møte kommunen neste uke for å få noe mer avklaring på hva som har skjedd. Dette er en mulighet for dialog og beklagelse, sier Grinvoll.