Mann alvorlig skadd etter utforkjøring

Politiet meldte først at mannen fremstod som alvorlig skadd, men ved bevissthet. I halv sju-tiden søndag meldte politiet på Twitter at skadeomfanget fortsatt er ukjent, men at det virker til å ha gått bedre enn politiet først antok.

– Bilen har kjørt ut i grøfta og i to lyktestolper og deretter ut på et jorde, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter. Årsaken til ulykken er ikke kjent.

Politiet meldte om ulykken ved Skjerve på Nøtterøy klokken 4.18 søndag morgen. Nødetatene og luftambulanse rykket ut til ulykken, og Vegvesenets ulykkesgruppe dro til stedet i etterkant.

Ifølge politiet er det mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, og de har sikret nødvendig prøve.