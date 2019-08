Mangler skolebygg til skolestart – foreldre fortviler

Denne våren fikk foreldrene til de to jentene beskjed om at en paviljon tilpasset de med spesielle behov skulle stå klart til skolestart til høsten.

De gledet seg veldig til å se det nye skolebygget, men da de kjørte innom Breidablikk ungdomsskole i Sandefjord etter ferien, så de kun gress der bygget skulle stått.

– De har ikke satt spaden i bakken en gang. Vi er fortvilet. Vi aner ikke hva som skjer, sier Thomas Vestli.

HVA SKJER? Det lurer Thomas Vestli på få dager før skolestarten. Foto: Åse Fredrikke Ree Aadland / NRK

Han er far til Ida Vestli (13). Hun er multihandikappet. I et halvt år har de forberedt seg på overgangen fra barneskole til ungdomsskole.

Økt elevantall er årsaken til at eksisterende paviljong må utvides.

Ingen informasjon

– Disse ungdommene trenger en forutsigbar skolestart. Likevel vet vi nå ingenting om hvor de skal eller hvem de møter første skoledag, sier Vestli.

Nina El-Sayed reagerer sterkt på at de fant ut av byggesvikten selv og at kommunen ikke holder dem orientert.

– Det kommer ikke som noe sjokk på kommunen at disse barna skal begynne på ungdomsskolen.

INGEN INFORMASJON: – Jeg er fortvilet og frustrert. Ida har ikke noe sted å være første skoledag. Som pappa lurer jeg jo på hva som skjer, sier Thomas Vestli. Foto: Åse Fredrikke Ree Aadland / NRK

Peker på innsynsbegjæring

Sandefjord kommune utlyste anbudskonkurransen i slutten av mai, med frist for innlevering av tilbud 27. juni. Forutsetningen var at bygget skulle stå klart 19. august.

– Underveis i anbudsprosessen har vi fått en innsynsbegjæring fra et firma. Det gjør at prosessen tar lengre tid enn forutsatt. Vi er opptatt av å gi gode tilbud, også i situasjonen som nå er oppstått.

Det sier Stein Rismyhr, assisterende rådmann og fungerende kommunalsjef i Sandefjord kommune.

Han opplyser til NRK at kommunen vil komme raskt tilbake med et svar til foreldrene.

SENT I GANG: Assisterende rådmann Stein Rismyhr forklarer forsinkelsen med en innsynsbegjæring fra et byggefirma. – Dette kunne ha kommet i gang tidligere. Foto: Åse Fredrikke Ree Aadland / NRK

– Noe mer enn at det skal være klart i løpet av høsten, vet dere altså ikke?

– Det er ikke avklart når bygget står ferdig. Jeg ser at dette kunne ha kommet i gang tidligere.

Luftslott

Rita Andersen i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon understreker at alle barn skal få en god og tilpasset skolestart. Hun reagerer sterkt på at byggeprosessen ikke startet i fjor.

– Det må være et luftslott de har tenkt til å bygge nå. Alle vet at byggeprosesser tar tid. Jeg vil se de som klarer å reise et bygg med heis på under en måned.

– Nedprioritert

– Jeg ble veldig skremt, fortvilet og skuffet da jeg oppdaget at bygget ikke var påbegynt. Det føles som at disse barna blir nedprioritert og er glemt, sier El-Sayed.

Hun forteller videre at hennes datter trenger mye medisinsk hjelp, forutsigbarhet og kjente omgivelser. Det at hun og de andre elevene nå må gjennom to overganger, først på uavklart sted og så inn i planlagt bygg, opprører foreldrene.

TRIST: Nina El-Sayed ble trist og lei seg da hun oppdaget at skolebygget mangler. Foto: Åse Fredrikke Ree Aadland / NRK

– Vi ser på sosiale medier at folk gleder seg over at barna er blitt tenåringer og ungdomsskoleelever. Den gleden kjenner ikke vi.