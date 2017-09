Mangler influensavaksine

Hovedfristen for bestilling gikk ut 1. august.

– Vi tror at dette skyldes innkjøringen av et nytt elektronisk bestillingssystem, og at informasjon om systemet ikke har nådd fram, sier seniorrådgiver Svein Høegh Henrichsen i Helsedirektoratet.

Direktoratet ber Fylkesmennene å formidle til kommunene at det haster med å bestille vaksiner, dersom de skal få i første utsendingsrunde i høst.

Risikogruppene viktigst

– Siden influensaen kommer i løpet av en måned er det viktig at kommunene bestiller vaksinene og begynner å vaksinere, sier Høegh Henrichsen.

Mennesker i risikogruppene bør først og fremst vaksinere seg. Det er folk over 65 år, de som har kroniske lidelser som hjerte- og lungesykdom, gravide og helsepersonell.

– Vi har forpliktet oss til WHO og har som mål å vaksinere 70 prosent av risikogruppene, men klarer ikke mer en 40 prosent, da det er frivillig å vaksinere seg i Norge, sier Høegh Henrichsen.

KOMMUNEOVERLEGE: Kommuneoverlege Tor Arne Martinsen i Nøtterøy kommune bestilte influensavaksinen i sommer. Foto: Jan Henrik Aubert / NRK

Flere dødsfall

Kommuneoverlege Tor Arne Martinsen i Nøtterøy kommune sier at kommunen har sikret seg influensavaksinen.

– Det er ganske mange dødsfall hvert år fordi man ikke vaksinerer seg. De som er i risikogruppen er mest utsatt, sier han.

Ifølge Martinsen bestilte kommunene tidligere vaksiner fra Folkehelseinstituttet via et skjema som ble sendt med faks.

– Vi bestilte før fellesferien. Det er altfor få som vaksinerer seg, så vi jobber med å få folk til å vaksinere seg, sier Martinsen.