– Det blir et lite puslespill, sier politiadvokat Fredrik Borg Johannessen.

Mandag starter rettssaken mot 26 personer som er tiltalt for juks på teoriprøven til førerkort. Rettssaken blir tolket på tre ulike språk, og det er satt av tre uker til saken.

I tillegg til de tiltalte skal forsvarere og tolker møte opp på kulturhuset Sliperiet i Larvik. Kulturhuset som vanligvis brukes til konserter og andre arrangementer, fungerer i disse ukene som en rettssal.

De tiltalte kommer fra både Vestlandet og Østlandet.

Organisert juks

Det er et syrisk ektepar som skal være hovedpersonene bak førerkortjukset. De skal ha solgt «tjenesten», der kandidater til teoriprøven fikk korrekte svar levert gjennom en liten propp de hadde i øret.

Jukset skal ha foregått ved at kandidaten hadde på seg en spesialdesignet T-skjorte med en lomme til mobiltelefon og et hull til kamera. Via Facetime kunne hjelperen, som satt ute, se skjermen med spørsmål. Dermed kunne hjelperen fortelle kandidaten de riktige svarene, via proppen kandidaten hadde i øret.

Jukset skal ha blitt gjennomført på Statens vegvesens trafikkstasjoner over hele Østlandet i første halvdel av 2017, men politiet mener ekteparet har holdt på med dette siden 2015.

I tiltalen mot ekteparet varsler påtalemyndigheten at de vil inndra mer enn 400 000 kroner som ekteparet skal ha tjent på virksomheten.

Slik jukser de på teoriprøven Du trenger javascript for å se video.

Ti har tilstått

Førerkortjukset ble avslørt etter at en ansatt ved Larvik trafikkstasjon fattet mistanke 1. august 2017. Politiet rykket ut og pågrep en mann som satt i en bil på parkeringsplassen utenfor trafikkstasjonen.

Politiet og tingretten valgte å gjennomføre en stor sak med mange tiltalte for å unngå én sak per tiltalt, der de samme vitnene hadde vært nødt til å møte i mange forskjellige rettssaker.

– Opprinnelig var 36 personer tiltalt, men ti av dem har tilstått og fått avgjort saken som tilståelsesdom. Dermed skal 26 tiltalte møte på mandag, sier politiadvokat Fredrik Borg Johannessen.

Totalt er 42 personer enten domfelt eller tiltalt etter at jukset ble avslørt.

I løpet av den første dagen i retten skal alle de tiltalte ta stilling til om de erkjenner straffskyld. Etter innledningsforedraget skal de to hovedtiltalte forklare seg.