– Vi bruker en stang med kuler på for å presse ut bulkene.

Instrumentmaker Rolf Are Grøntvedt viser hvordan han reparerer en bulkete tuba. Han bruker en spesiallaget maskin for å valse bulkene ut, nesten som å bruke en kjevle.

Den siste tiden har vært hektisk for messing- og treblåsverkstedet i Tønsberg.

– Nesten alle korpsene i distriktet kommer hit når marsjsesongen begynner, i tiden før 17. mai. Alt marsjutstyret er enten glemt på et sted fra i fjor, eller så mangler det ting, sier Grøntvedt.

Han forteller at korpsene gjerne kommer litt vel sent til ham, ofte uken før 17. mai. Men det største trøkket kommer likevel etter feiringen.

BULK: Slik ser en tuba ut etter å ha gått i bakken. Foto: Henrik Bøe / NRK

Fallskader vanligst

På nasjonaldagen marsjerer både barn og voksne i korps over hele landet. Det fører til at en god del instrumenter blir mistet i bakken eller får andre skader.

– De vanligste årsakene er fallskader. Ofte er det barn i skolekorps som mister instrumentet i bakken når de er ute og marsjerer, sier Grøntvedt, og viser fram en tromme han har til reparasjon.

HEKTISK: Instrumentmaker Rolf Are Grøntvedt har mye å gjøre både før og etter nasjonaldagen. Foto: Henrik Bøe / NRK

– Dette er klassisk. En typisk utemarsjeringsskade. Det kommer mye av denne typen skader etter 17. mai.

Grøntvedts kollega, treblåsinstrumentmaker Gro Hinna, forteller at hun selv har opplevd å få instrumentet sitt skadet på nasjonaldagen.

– Jeg har opplevd å henge fast i bunader når jeg spiller fløyte og skal gå forbi folk. Da kan en miste en bit av fløyta, at noe blir hengende igjen, sier Hinna.

Skader på instrumenter Du trenger javascript for å se video.

– Slitedelene ryker

En annen type skade som kan oppstå under marsjering, er fuktskader på treblåsinstrumenter. I år er det meldt om en delvis fuktig nasjonaldag på Østlandet, og Hinna har merket at mange har vært innom for å kjøpe regntrekk.

– Regn og treblåsinstrumenter er krise, da ryker slitedelene. De er dyre å skifte.