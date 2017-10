Mange fikk bøter

Ni bilførere fikk bøter for å ha kjørt for fort på Raveien i Stokke i formiddag. Den høyeste hastigheten var 77 kilometer i 60-sonen. I tillegg fikk to personer gebyrer for ikke å ha brukt bilbelte og en person for å snakke i mobiltelefon under kjøringen.