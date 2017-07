Mange får tilbud om utdanning

Over 7000 personer har fått tilbud om å studere ved Høgskolen i Sørøst-Norge Det er klart etter at Samordna Opptak har gjennomført hovedopptaket for kommende studieår. Snaut 11.000 søkere står på venteliste, ifølge Høgskolen i Sørøst-Norge.