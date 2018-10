«Fiskeren» er et bilde som har grodd seg fast i den norske folkesjelen.

– «Alle» har et forhold til det. Bildet har hengt i hjem og hytter fra Lindesnes til Vardø, sier kunstekspert Inge Solheim, som tidligere har vært leder i Blomquist Kunsthandel i Oslo.

Urnordmannen

– Det er lett å like, og det treffer mange. Blikket viser jo en klok mann som ser framover og har stått i vær og vind for å redde familien og skaffe mat på bordet, sier Solheim.

IKKE STOR KUNST: Bildet er lett å like, men det er ikke stor kunst, mener kunstekspert Inge Solheim. Han har tidligere vært leder i Blomquist Kunsthandel i Oslo. Foto: Robert Hansen / NRK

«Fiskeren» er trukket fram som det ultimate kitschbildet. Og Solheim er enig.

– Bildet er helt ordinært. Det er ikke stor kunst. Dette er en illustrasjon. Han har sorgtunge øyne, men det er likevel hult. Det har ikke den sjelen som de store kunstnerne klarer å få fram. Det er et utvendig ansikt.

Ifølge Store norske leksikon er kitsch en betegnelse på kunstlignende gjenstander med lav kunstnerisk verdi, produsert med tanke på et massemarked.

Stor kunst eller ikke. Det har truffet den norske folkesjela i snart 100 år. Men hvor norsk er dette bildet egentlig?

Mannen var ingen fisker

Den triste nyheten til alle nordmenn er at ingenting ved bildet er norsk. Maleren er fra Hamburg i Tyskland. Navnet hans var Harry Haerendel (1896-1991). Han reiste rundt i Europa og malte mennesker og hverdagslige motiver. Noen stor kunstner var han nok aldri, men at han har satt spor etter seg er helt sikkert. Bildet av det vi trodde var en fisker er fra rundt 1920, og er trolig malt etter et fotografi.

Mannen på bildet er Dorus Rijkers (1847-1928). Han var en berømt nederlandsk livbåtkaptein som ble en folkehelt etter at han reddet nesten 500 mennesker fra drukning gjennom karrieren sin.

FOLKEHELT: Dorus Riijkers ble berømt i Nederland for sine redningsbragder på sjøen. Men noen fisker var han aldri... Foto: Wikipedia

Bare 23 år gammel fikk han tilnavnet "Opa", som betyr bestefar. Da Dorus døde i 1928 var han den mest populære personen i Nederland, og fikk en begravelse som om han var kongelig. Mange gater i Nederland er oppkalt etter Dorus, og han har selvfølgelig fått flere statuer reist etter seg. Det nederlandske redningsmuseet og mange båter har tatt navnet sitt fra den staute redningsmannen med det gammelmodige blikket.

– Nå ble jeg litt skuffa

En av de mange som har hatt bildet hengende i hjemmet sitt, er Egil Halvard Nilsen fra Nøtterøy. Han har eid det i over 50 år, og har hele tiden vært sikker på at bildet har vært av en norsk fisker som ser utover fjorden. Når han får høre om sannheten bak bildet, faller det stolte blikket hans litt sammen.

SKUFFET: Egil Halvard Nilsen fra Nøtterøy fikk seg en overraskelse om bildet han har hatt hengende i over 50 år. Foto: Robert Hansen / NRK

– Nå ble jeg litt skuffa. Jeg har jo alltid betraktet ham som en ekte nordmann. Sydvesten, pipa og skjegget ser jo ut som en typisk norsk fisker, så dette var overraskende.

– Verden vil bedras. Det er sånn det er.

Og det er ikke bare vi nordmenn som har gått på denne kitschkroken. På forskjellige nettforum kommer det fram at man i Danmark har trodd at mannen var dansk, og i Sverige har de trodd at han var svensk.

Klassisk kitschbilde

Kunstner Roar Henning Jørgensen fra Åsgårdstrand husker bildet fra sin egen barndom. Han mener at det er et klassisk kitchbilde.

ROMANTISK KITSCH: Kunstner Roar Henning Jørgensen mener at bildet av "Fiskeren" er klassisk kitsch. Foto: Robert Hansen / NRK

– Det treffer oss fordi det oser av liksom-realisme. Tilskueren romantiserer bildet. Folk flest vet jo ikke hvor tøft det er å være fisker. Den trauste romantikken treffer oss i sjela, og det har ført til at bildet har spredd seg i flere land, sier Jørgensen.