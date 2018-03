Politiet ba om obduksjon etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død på Husøy i går kveld. En mann i 50-årene er avhørt av politiet og siktet for kroppskrenkelse med døden til følge.

Må vente på obduksjonen

Dødsfallet blir betegnet som mistenkelig, men politiet kan så langt ikke si noe sikkert om dødsårsaken. I den forbindelse er obduksjonen viktig for den videre etterforskningen.

Politiinspektør Magnar Pedersen må vente seks dager på obduksjonen av kvinnen. Foto: Per Foss / NRK

– Vi ba tidlig om en obduksjon av avdøde, men vi ble torsdag morgen opplyst om at ingen rettsmedisinere er til stede før til tirsdag. Så vi må bare avvente hva resultatet av obduksjonen vil kunne si oss, sier politiinspektør Magnar Pedersen.

– Er det uheldig for etterforskningen at dere må vente i seks dager?

– Det er svært uheldig at det skal gå så lang tid uten at vi har obdusenter tilgjengelig. Vi har kodet dette som et mistenkelig dødsfall og prøver å finne ut hva som er årsaken til kvinnens død. Vi har sikret en del bilder og spor på stedet, men det er først når avdøde er obdusert at vi kan si noe nærmere om dødsårsaken.

Kan bli løslatt

Mannen som er siktet i saken har allerede blitt avhørt. Politiet ønsker ikke å si noe om hva han har forklart, men det kan bli aktuelt å løslate mannen innen kort tid.

– Det vil vi ta stilling til i løpet av dagen. Han sitter i varetekt, men vil bli løslatt dersom vi mener at det ikke er til skade for etterforskningen.

Politiet har snakket med flere vitner i saken, blant annet naboer på Husøy. Politiet har også planer om et nytt avhør med den siktede i saken.