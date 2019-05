Må vaske bilen annenhver dag på grunn av støv fra pukkverk

– Noen dager er det så støvete at det knaser grus når man gnir tennene. Det kan umulig være bra, sier Ruud.

Som nærmeste nabo til Freste pukkverk på Sem i Tønsberg, var ekteparet klar over at de måtte regne med litt støv og støy. Men de hadde aldri trodd det skulle bli så støvete at de stadig vekk må lukke vinduene på grunn av alt støvet.

– Bilen må vaskes annenhver dag. Det samme gjelder terrassen, utemøblene og plantene. Det er jo kjedelig at man ikke får gjort noe med det.

MÅ SPYLES: Det samler seg også mye støv på hekken og plantene i hagen, forteller Fred Verner Ruud. Foto: Privat

Har iverksatt tiltak

Anleggsleder Fred-Espen Lepsøe ved Freste Pukkverk, sier de har iverksatt flere tiltak for å redusere støvmengden.

– Vi foretar støvmålinger hver måned, og har nettopp fått på plass nytt utstyr som har aktiv støvdemping. I tillegg til å støvdempe produksjonsanlegget, vanner og salter vi våre områder og veier som tiltak for støvdemping.

Han legger til at de har innstallert et helt nytt anlegg og at de ikke har hatt mulighet til å forutse alle potensielle støvkilder.

– Den største utfordringen med støv hadde vi når anlegget ble startet for første gang i mars 2019. Vi har siden det kontinuerlig satt inn nye tiltak som har begrenset støvproblematikken vesentlig og jobber fremdeles med ytterligere tiltak.

Miljødirektør Elisabeth Rui hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, sier det er bedriften som er ansvarlig for å følge lovverket, men at de gjennomfører tilsyn for å sikre at bedriften følger regelverket i forurensningsloven.

– Det er viktig å sørge for et godt bomiljø. Mengden støv som ekteparet opplever høres ikke helt bra ut.

Rui forteller at de var på befaring hos bedriften i 2017, og at de kommer til å gjennomføre et nytt tilsyn snart.

Håper på bedring

Ifølge Ruud, har det ikke blitt noe bedre etter at pukkverket fikk nytt utstyr som skal redusere støvmengden.

– Vi har aldri hatt så mye støv som denne våren etter at de satte i gang det nye anlegget sitt. De sier hele tiden at det skal bli bedre. Det får vi håpe at det blir, sier han.

Men det er ikke bare om våren det er mye støv.

– Det er verst om vinteren. Da er det ofte så kaldt at vannet fryser.

Lepsøe synes det er kjedelig at ekteparet har utfordringer med støv fra pukkverket.

– Vi ønsker jo å ha et godt forhold til naboene. Vi er ikke helt ferdige med å gjennomføre alle tiltakene enda, men dette jobber vi med nå.

Ufarlig

Støv i store mengder kan irritere slimhinner i øyne og luftveier. Det kan også bidra til å forverre en kronisk lungesykdom (som for eksempel KOLS), forteller kommuneoverlege Sigmund Skei i Tønsberg kommune.

Men ifølge Skei, er det vanskelig å si om dette er direkte helsefarlig.

Han mener derimot at det støvet som allerede har lagt seg er helsemessig ufarlig.

IKKE FARLIG: Utendørs støv som allerede har lagt seg er ikke helsefarlig, ifølge kommuneoverlege Sigmund Skei i Tønsberg kommune. Foto: Vegard Lilleås / NRK

– Vi har «filter» i nesen og en hosterefleks som hindrer at fremmedlegemer kommer ned i lungene.

– Den største helsemessige bekymringen for dette ekteparet er nok den vedvarende plagen og irritasjonen over hva støvet medfører av tilgrising på hus, klesvask, utemøbler og bil.