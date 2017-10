Lurte NAV – må i fengsel

Ei kvinne i 50-åra er dømt til sju måneders fengsel for å ha svindlet NAV for mer enn 400.000 kroner. Hun sa hun kun hadde jobba 214 timer, men det viste seg at hun hadde jobbet 2200 timer. Tønsberg tingrett mener hun fylte ut meldekortet feil, med vilje, for å få utbetalt mer penger enn hun hadde krav på.