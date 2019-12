«E18 gjennom Vestfold er fullført med et stykke ingeniørkunst og et spektakulært landemerke, Farrisbrua.»

Slik lød juryens begrunnelse da fagbladet Byggeindustrien kåret veiprosjektet til årets anlegg i 2018.

Fredag sørget et steinras for at hele E18 ble stengt for trafikk. Veien er fortsatt stengt.

Stengningen av E18 har ført til køer i Larvik sentrum og på de andre omkjøringsveiene i området. Mandag var det tett trafikk gjennom Larvik sentrum.

TRAFIKK: Mange biler passerte gjennom Larvik sentrum mandag morgen. Foto: Robert Hansen / NRK

Klargjør for sprengning

Avdelingsdirektør Tore Kaurin i Vegvesenet sier til NRK at mannskaper har jobbet dag og natt med å klargjøre området for sprengning.

– Det er boret hull som skal fylles med sprengstoff. Vi må også ordne med sprengmatter for å hindre steinsprut, sier Kaurin.

Målet er å åpne det ene løpet for toveistrafikk mot slutten av uka.

Jobben med å finne ut hvordan et steinras kunne oppstå i et veiprosjekt til 1,5 milliarder er foreløpig satt på vent.

– Først må vi ordne opp i det som har skjedd. Så skal vi så fort som mulig sette oss ned å se på årsaker, sier Kaurin.

E18 Bommestad – Sky Ekspandér faktaboks 6,5 kilometer motorvei inkludert to tunneler

Byggherre: Statens vegvesen

Hovedentreprenør: Skanska

1 568 millioner kroner

Rådgiver: Rambøll

Ferdig i 2017.

Tause entreprenører

Han sier det er mange dokumenter som skal sees på og kryssjekkes med byggingen.

– Vi skal snu alle steiner for å finne årsaken.

NRK har vært i kontakt med Skanska som er hovedentreprenør på prosjektet og Rambøll som har vært rådgiver og bistått Vegvesenet med geologiske analyser.

Ingen av disse ønsker å fortelle NRK om hvordan de jobber i etterkant av raset og henviser til Vegvesenet som skal ta seg av kommunikasjon utad.