Løslatt, men fortsatt siktet

De to mennene og kvinnen som er siktet for å ha brukt falske sedler i Vestfold, er løslatt, men fortsatt siktet i saken. Forsvareren til de to mennene, advokat Jonny Sveen, har vært i avhør sammen med den ene. Han sier at klienten ikke erkjenner straffskyld. Politiet har foreløpig ingen flere mistenkte i saken.