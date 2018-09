Løftet uskadd baby ut av bilvraket

– Bilen hadde akkurat kjørt ut på E18 og plutselig hørte vi en kraftig motorlyd. Bilen akselererte veldig fort. Vi lå i rundt 100, og jeg antar at denne bilen lå i 140. Vi sa til hverandre: dette kan ikke gå bra.

Knut Thomas Høidahl og kollegaen var på vei til Torp Sandefjord lufthavn da plutselig en bil med en større campingvogn kjørte forbi på E18 og fikk sleng.

Bilfører Knut Thomas Høidahl så ulykken og synes utfallet er et under. Foto: Anders Fehn / NRK

Havnet på taket

Bilen kjørte til slutt av veien, gikk rundt flere ganger og havnet sammentrykt på taket.

Høidahl løp ut for å hjelpe til og fryktet det verste. Han var sikker på å finne omkomne, men i stedet skjer det noe helt uventet.

– Det satt en kvinne fastspent opp ned i bilen. Hun ga meg en uskadd baby gjennom bakruta som var knust. Det var helt surrealistisk å plutselig stå med den i armene. Babyen var helt rolig, og det var som å ta den ut av en barnevogn, sier han.

Han sier kvinnen virket også uskadd. Det kom også ut en jente fra bilen med skrubbsår på en arm. Den mannlige bilføreren satt imidlertid fastklemt.

52-åringen har tre ganger tidligere vært først ute på alvorlige ulykker.

Høidahl fikk etter hvert sjåføren ut av bilen før ambulansen kom. Ifølge Sykehuset i Vestfold ble mannen og de to jentene lettere skadet og innlagt for observasjon.

Bilen er en svenskregistrert luksusbil av merket Bentley Continental med 560 hestekrefter, og familien som eier den bor i Norge.

– Helt utrolig

Etterforskningsleder Espen Bøyesen ved politiet i Sandefjord omtaler utfallet av ulykken som et under.

– En bil med campingvogn i høy hastighet på E18 har et stort skadepotensial. Det er stor vekt involvert her. Så at det gikk så bra som det gikk, er helt utrolig.

Høyeste tillatte hastighet med campingvogn på motorvei, er 80 kilometer i timen.

Politiet har tatt beslag i restene av bilen og campingvogna. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen har gjort tekniske undersøkelser. Politiet etterforsker saken.