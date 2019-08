Livstruende skadet etter vold i Horten

– Det er snakk om alvorlige skader, sier politiadvokat Pernille Nordendal i Sørøst politidistrikt.

Hun sier at én av de tre skadde ble fløyet direkte til Oslo universitetssykehus fra Horten i natt.

Det var i femtiden natt til lørdag at tre personer ble funnet liggende på bakken i ved Storgata 30.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

De to andre kjørt ble kjørt med ambulanse til Sykehuset i Vestfold. Én av dem ble deretter fløyet til Oslo fordi skadene var så alvorlige. Personen skal være hardt skadd.

Alle tre er er i 20-årene, og bosatt i Horten.

Ingen ulykke

Det politiet vet nå er at det snakk om straffbare handlinger og ingen ulykke og politiet jobber med å finne ut hva som har skjedd.

Nordendal forteller at det er gjort noen avhør med viter som har gitt noe informasjon, men at det foreløpig ikke er noen mistenkte i saken. Nå er etterforskningen i en startfase og de jobber bredt med taktisk og teknisk etterforskning.

ETTERFORSKER: Politiadvokat Pernille Nordendal sier at de har snakket med to av de fornærmede, men vil ikke kommentere hva de har fortalt av hensyn til etterforskningen. Foto: Philip Hofgaard / NRK

NRK vet at politiet har bedt om få overvåkingsbilder fra nabobutikker. Deler av bakgården på adressen er også avsperret.

Ønsker tips

Politiet vil at personer som har vært i Storgata tar kontakt.

– Vi ønsker å komme i kontakt med alle som har vært våkne i området rundt Storgata 30 i femtiden i natt for å snakke med dem, slik at vi kan få en oversikt, sier Nordendal, som bekrefter at flere allerede har tatt kontakt.

Politiet kan kontaktes på 02800

Saken oppdateres