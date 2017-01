Litt uggen i dag?

Et nytt år er virkelig verdt å feire. Men er det egentlig noe vi kan gjøre for å ikke tilbringe første nyttårsdag ved doskåla?

– Det beste rådet for å unngå fyllesyke er selvfølgelig å slutte å drikke i tide, sier fastlege i Åsgårdstrand og førstelektor ved Høyskolen Kristiania, Ole Petter Hjelle.

Reparasjonspils kan hjelpe

Fastlegen understreker at det ikke finnes noen «quick fix» mot fyllesyke, men har det først gått galt så kan en «reparasjonspils» fungere, om enn kun midlertidig.

– Det eneste vi vet som virkelig hjelper mot plagene når man først har blitt fyllesyk er å fortsette og drikke, forklarer Hjelle.

Fastlege i Åsgårdstrand, Ole Petter Hjelle. Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

– Det du gjør da er å skyve problemet foran deg, så dette er selvfølgelig ikke noe vi anbefaler. Men hvis man er virkelig dårlig kan en reparasjonspils funke. Da bør du være klar over at fyllesyken kan slå for fullt tilbake senere, understreker Hjelle.

Årsaken til at mer alkohol hjelper er at hjernen blir vant til alkoholkonsentrasjonen i blodet når man er beruset. Når den synker kan det oppleves som ubehagelig.

Divisjonsdirektør for rettstoksikologi og rusmiddelforskning i folkehelseinstituttet, Jørg Mørland bekrefter at reparasjonspilsen er noe som kan hjelpe på plagene.

Jørg Mørland i Folkehelseinstituttet sier at man til nøds kan ta en Paracet hvis man føler seg dårlig dagen derpå. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– I et engangstilfelle er dette noe man kan gjøre. Men faren ved det er at man kan komme inn i et uheldig bruksmønster for alkohol, sier Mørland.

Smertestillende kan også hjelpe på plagene dagen derpå.

– Men dette er kun en symptomlindring som ikke fjerner årsaken, forklarer Hjelle.

Begge legene understreker at man da bør ta Paracet som ikke i like stor grad er forbundet med blødningsfare som for eksempel Ibux og Naproxen.

– Må vente til det går over

Har du hørt at man kan bli raskere edru ved å kaste opp, ta badstu eller trene? Dette bare myter, bekrefter fastlegen.

– Det er bare myter at man kan bli raskere edru. Når det først har gått "galt", er det bare å vente til det går over.

– Hvor lang tid tar det før man blir edru?

– Det er veldig individuelt. Det varierer mellom kjønn, alder og hvor vant du er til å drikke alkohol. For noen kan fyllesyke vare i noen timer, mens det for andre kan vare i et døgn, sier Hjelle.

Legen forklarer at frisk luft dagen derpå også kan hjelpe på plagene.

– Mange vil nok føle seg bedre mentalt ved å komme seg ut en tur. Men det er ikke dokumentert at dette hjelper.

Ble det litt for mye alkohol under gårsdagens festligheter? Da ble det kanskje ikke en fullt så god start på det nye året. Foto: @einarhay på Instagram

Drikk vann

Til slutt har legen noen råd til hvordan du kan unngå fyllesyke dagen derpå, så du kanskje vet litt bedre til neste år?

1. – Det første rådet er å ikke drikke alkohol på tom mage. Hvis du har litt mat i magen får du lavere promille som ikke stiger like raskt. Dette fører til litt mindre plager, sier Hjelle.

2. Det andre rådet til legen er å drikke vann eller annen veske som ikke er alkohol. Man blir veldig dehydrert av alkohol og det er ganske sikkert en årsak til hodepine, som er en av de verste plagene dagen derpå.

3. – Andre råd som kan funke er å ta allergimedisiner. For noen kan det hjelpe på plagene, men da er det sannsynligvis ikke alkoholen i seg selv. Heller såkalte biogene aminer som man finner i rødvin og brunt brennevin. Disse er en del overfølsomme for, avslutter Hjelle.