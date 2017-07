Sukkertaren er tilbake

Sukkertaren, som sørger for vår undersjøiske regnskog, er tilbake flere steder langs kysten vår. For ti år siden var sukkertaren helt eller delvis forsvunnet enkelte steder. Nå blomstrer den for fullt igjen blant annet i Agder, Telemark, Vestfold og Østfold.