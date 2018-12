– Dette er mennesker som er helt avhengig av andre for å kunne leve et liv som alle oss andre, sier Listhaug, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Sande kommune har gitt Else Marie Knutsen (67) beskjed om at hun ikke lenger får ha sin BPA-ordning (Brukerstyrt personlig assistanse) fordi hun nå har fylt 67 år. Hun har hatt ordningen siden 1999.

Det er bestemmelser i lovendringen fra 2015 som gjør at kommunen nå sier stopp.

– De fleste kommunene ser nok det at selv om du blir 67 år, så blir man ikke bedre eller friskere. De aller fleste kommuner viderefører derfor tilbudet og jeg synes det er flaut for Sande at de tar tilbake rettighetene på denne måten, sier Listhaug.

Hun oppfordrer kommunen til å snu i saken.

– Jeg kommer til å ta denne saken tilbake til Stortinget og tilbake til Bent Høie (helseminister journ.anm.).

Ordfører Elin Weggesrud (Ap) sier hun ikke kan kommentere enkeltsaker, men at saken ikke er avgjort.

– Det er sentralt bestemt. Derfor har det gått ut varsel om opphør av ordningen, men ingenting er avgjort ennå, sier hun.

Kommunen venter nå på at brukerne skal komme med sine innspill, og er ikke de enig går saken automatisk til fylkesmannen.

HJEMME: Hjemme hos Else Marie Knutsen er sønnen Arne ofte. Hver uke får hun 159 timer hjelp av assistentene sine. Han har arvet ALS-sykdommen av moren. Foto: Fredrik Hansen / NRK

– Det er umenneskelig

Organisasjonen Uloba Independent Living Norge, en av de som tilrettelegger for assistenter til BPA-ordningene, går kraftig ut mot Sande kommune.

– Hun fratas retten til å leve et eget liv. At man erstatter BPA-ordningene med kommunal hjelp, er nok ganske misforstått. BPA er et verktøy for likestilling og samfunnsdeltakelse. Det finnes ingen andre tilbud som er like gode, sier generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm i Uloba Independent Living Norge.

REAGERER: Vibeke Marøy Melstrøm i ULOBA mener det umenneskelig å ta fra Knutsen BPA-ordningen. Foto: Uloba

Uloba Independent Living Norge tilbyr tjenester i ca. 150 kommuner.

Siden BPA ble rettighetsfestet i 2015 er dette første gang de hører om noen som har mistet tilbudet.

– En del kommuner har lagt seg på en praksis om å la vær å innvilge hvis man er over 67 år, men å frata noen dette etter nesten 20 år er umenneskelig. Det skal være i samrådsråd med personen det gjelder og det er uakseptabelt at hun ikke er involvert.