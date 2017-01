LHK anker dommen

Larvik Håndballklubb anker avgjørelsen fra Agder lagmannsrett, der klubben i desember ble dømt til å betale utestående lønn og feriepenger til tidligere daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.

Inkludert saksomkostninger ble klubben dømt til å betale nesten én million kroner.

Mener lagmannsretten gjorde feil

LHK har lenge vurdert om dommen skal ankes til Høyesterett, men har nå besluttet å gjøre det, sier klubbens advokat Søren Ø. Hellenes.

– Vi mener at lagmannsretten har anvendt loven feil. De har tatt utgangspunkt i en gammel artikkel fra 1995 og ikke tatt hensyn til all lovgivningen om regnskap som er kommet etter det, sier Hellenes.

Hansen sa opp sin stilling som daglig leder i LHK da det ble kjent at klubben var i ferd med å gå konkurs. I etterkant krevde han lønn og feriepenger for august til og med desember 2013, penger klubben mener han hadde fraskrevet seg.

– Viktig for klubben

Larvik Håndballklubb vant i Larvik tingrett, men Hansen anket til lagmannsretten og fikk altså medhold.

– Daglig leder har skrevet under på at regnskapet han laget for 2013 var riktig. Så fremmer han et krav i ettertid som ikke var med i regnskapet. Det er veldig spesielt. Dagens styre har forholdt seg til regnskapet og mener at krav som ikke er bokført ikke kan hensyntas, sier Hellenes.

Han bekrefter at det er svært viktig å få anken gjennom for LHK, som har store økonomiske problemer.

– Det er vanskelig å få en sak inn for Høyesterett, men vi hadde ikke anket dersom vi ikke hadde trodd på at de ville ta den.

– Hansen synes det er slitsomt

Hansens advokat, Roger Berglie, sier at hans klient syns det er beklagelig at LHK har valgt å anke dommen.

– Han hadde et håp om å få lagt denne saken bak seg, sier Berglie.

I forrige uke ble det kjent at Hansen er blitt ny daglig leder i ØIF Arendal, og ifølge hans advokat ønsker han å konsentrere seg om den jobben fremover.

– Han synes det er slitsomt å måtte forholde seg til saken på nytt igjen. Han har gått inn i en nytt arbeid og ønsker å legge all sin energi der. Samtidig vil behandlingen i Høyesterett være av en mer prinsipiell og juridisk art, så det blir ikke så mye som faller på han i den forbindelse.