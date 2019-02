Leverer pakker bak låste dører

Løsningen er å gi postbudet tilgang til boligen gjennom en elektronisk dørlås.

– Det betyr en frihet. Man slipper å samkjøre logistikken med Posten, sier Inge Barikmo fra Larvik.

Han er en av noen utvalgte kunder i Asker, Bærum og Vestfold som nå slipper å være hjemme for å ta imot viktige pakker.

Lønnsom levering

I dette tilfellet er det postbud Bjørn Tørseth som setter fra seg pakken innenfor døren. Han har fått en engangskode av huseier Inge Barikmo via en app. Et annet alternativ er at kunden selv åpner døra via internett.

– Det forenkler arbeidet mitt og gjør det lettere for kunden, sier Tørseth.

Dersom folk ikke er hjemme må han overlate pakken til nærmeste utleveringssted for post.

– De undersøkelsene vi har gjort så langt tyder på at dette er noe folk vil ha, sier pressesjef i Posten, John Eckhoff.

Kan bli tilbudt alle om noen måneder

Netthandelen har økt de siste årene. Ifølge tall fra SSB økte salget til netthandelsbutikkene i Norge med 13 prosent i 2017.

Samtidig har tallet på husstander med elektroniske låser økt. Det finnes mange forskjellige leverandører av elektroniske låser. Ifølge Assa Abloy i Norge har de alene solgt over 150 000 elektroniske låser. Dette er selve døråpneren for den nye tjenesten.

– Folk har jo annet å gjøre enn å sitte hjemme og vente på pakker, sier Eckhoff.

Dersom testen er vellykket tror han at tjenesten kan bli tilgjengelig i hele landet i løpet av noen måneder.