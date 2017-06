Lettere liv med servicehund

I to år har åtte funksjonshemmede evaluert livet med en opptrent servicehund. Hundene er trent til å plukke opp ting eieren mister på gulvet, den kan ta ut klær fra vaskemaskinen og skifte sengetøy blant annet. Tonje Aasekjær fra Nøtterøy forteller til Tønsbergs Blad at hunden er til stor hjelp og at hun derfor trenger noe mindre hjelp av en assistent.