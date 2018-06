Sande sportsklubb har fått et nytt kunstgress uten de små gummiknottene som gjør skade i naturen. Lersbrygga kunstgressbane er en av de første granulatfrie banene i Norge med FIFA Quality sertifisering, men det skal bli flere av dem.

– Det finnes ikke plast her. Dette gresset er utviklet av helt andre materialer enn plast, sier entreprenør Jo Pedersen som har vært med på å bygge den miljøvennlige kunstgressbanen.

Den største forskjellen på denne banen og andre kunstgressbaner, er at den ikke inneholder gummigranulat.

– Det er et system som er et godt supplement til et system med gummigranulat. Det er litt sand i bunn, ren elvegrus, som blir brukt som ifyll og vekt i banen.

Skal komme flere

Anleggskonsulent i Norges Fotballforbund, Geirfinn Kvalheim, opplyser at de nå gjør flere tiltak for miljøets skyld. Nye kunstgressbaner er en av dem.

– Slike baner kan legges rundt omkring på skoler og barnehager. Det fungerer utmerket til det, sier han.

De eksisterende gummigranulat-banene vil ikke forsvinne, men Kvalheim forteller at fotballforbundet nå har fokus på å holde miljøet fritt for gummigranulat.

– Det skal ikke gjøres noe med de banene, men vi skal bli flinkere til å ta vare på det gummigranulatet.

– Bedre bane

Trener for Sande sportsklubb, Christian Molt Rise, er fornøyd etter å ha testet ut det mer miljøvennlige kunstgresset.

– Det er et veldig godt supplement til de banene vi har fra før. Vi kan bruke det hele året, og tillegg slipper vi disse granulatene. Barna er også opptatt av at det er miljøvennlig.

En av de engasjerte ungene på banene, er Oliver Glenn Lindsholm som spiller for Sande sportsklubb. Han er også fornøyd med den nye kunstgressbanen.

FORNØYD: Oliver Glenn Lindsholm synes det er fint å slippe å dra med seg alle gummiknottene hjem etter trening. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Jeg synes det er mye bedre å spille her fordi det er mye mer miljøvennlig, og så er det bedre. Når vi spiller på de andre banene, får man mye gummiknotter overalt, og det blir mye å rydde opp hjemme, sier 13-åringen.

– Et forbilde

Entreprenør Jo Pedersen mener Sande sportsklubb har gått frem som et forbilde, fordi de har valgt å satse på det nye kunstgresset.

– De har gjort et stort løft ved å velge miljø fremfor kostnader. De har brukt penger av sin egen klubbkasse for å dekke dette. Jeg er stolt av Sande for det de har gjort.

Flere dugnadstimer er også lagt ned i arbeidet med den nye banen.