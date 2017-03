11. september omkom en 11 år gammel jente etter at en lastebil rygget på henne. Ulykken skjedde ved Brattåsveien på Nøtterøy, i nærheten av skolen der jenta var elev. 11-åringen ble påkjørt på en sykkelsti mens hun var på vei til skolen.

Føreren av lastebilen ble i september siktet for brudd på vegtrafikklovens paragraf 3, som omhandler uaktsom kjøring. I november ble siktelsen utvidet og han ble siktet for uaktsomt drap.

Torsdag melder VG at det nå er tatt ut tiltale i saken.

«Under rygging på gangveien var han ikke tilstrekkelig aktpågivende og varsom, idet han ikke forsikret seg om at det ikke befant seg noen bak lastebilen, med den følge at han rygget over (jentas navn) som ble påført omfattende hode-, bryst- og bukskader og døde momentant», heter det i tiltalen gjengitt i avisa.

Har ikke erkjent straffskyld

Lastebilsjåførens forsvarer, advokat Christian Arnkværn i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), sier at hans klient var forberedt på at tiltalen ville komme.

– Han synes dette er forferdelig tragisk, men han har hele tiden vært forberedt på at det ville kunne komme en tiltale når utfallet er som det ble, sier han til NRK.

– Hvordan stiller han seg til tiltalen?

– Avventende. Han har ikke erkjent straffskyld, men ser frem til at saken sånn sett kan bli ferdig i rettsapparatet.

Bistandsadvokat Rita Aase sier til VG at også foreldrene til jenta var forberedt på at det kom en tiltale i saken.