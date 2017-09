Larvik vil ha tingrett

Kommunestyret i Larvik vil legge til rette for å få en sammenslått tingrett til kommunen. Det skriver ordfører Rune Høiseth i et brev til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen. Kommunen er positiv til å slå sammen alle tingrettene i Vestfold til én domstol, og mener det er flere argumenter for å lokalisere et nytt tinghus i Larvik.